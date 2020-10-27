СМИ сообщили о 12 пострадавших полицейских после столкновений в Филадельфии

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По меньшей мере 12 полицейских были госпитализированы после столкновений, начавшихся после того, как правоохранители ранее застрелили чернокожего молодого человека. Об этом сообщает издание Newsweek во вторник, 27 октября.

Уточняется, что речь идет об убийстве 27-летнего Уолтера Уоллиса. По предварительным данным, он шел в сторону полицейских, вооружившись ножом. Его несколько раз попросить бросить оружие, в том числе и его мать. После того, как мужчина проигнорировал просьбы служителей закона, в него выстрелили. Реакцией на это происшествие стали беспорядки на улицах с применением насилия.

По информации СМИ, в ходе протестов были задержаны более 30 человек.

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