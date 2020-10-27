СМИ: Два человека погибли в Чечне при перестрелке

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В Чечне при перестрелке погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 27 октября.

По данным агентства, один из погибших — росгвардеец. Инцидент произошел вблизи кафе в селе Ачхой-Мартан в Чечне.

— Погибли два человека, среди которых один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский, — говорится в сообщении.

Источник также заявил, что число пострадавших еще устанавливается. Кроме того, правоохранители выясняют причины случившегося. Следственно-оперативная группа работает на месте перестрелки.

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