Названа страна с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID в ЕС

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Бельгия была признана страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Европейском союзе. К такому выводу пришли в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) во вторник, 27 октября.

Отмечается, что в Бельгии зафиксировано более 1390 случаев заражения COVID-19 на сто тысяч человек населения за последние две недели. Второе место занимает Чехия, где выявлено примерно 1380 случаев за тот же временной период. Тройку замыкает Люксембург (760). Далее идут Словения и Нидерланды.

Кроме того, уточняется, что Чехию считают страной с самым высоким уровнем смертности от COVID — 12,3 случая на сто тысяч населения. В свою очередь Бельгия по данному показателю стоит на втором месте — 5,8 случая, передает РИА Новости.

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