Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названа страна с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID в ЕС
Фото: pixabay.com/ru/

Названа страна с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID в ЕС

Евгения Звощик

В мире

Бельгия была признана страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Европейском союзе. К такому выводу пришли в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) во вторник, 27 октября.

Отмечается, что в Бельгии зафиксировано более 1390 случаев заражения COVID-19 на сто тысяч человек населения за последние две недели. Второе место занимает Чехия, где выявлено примерно 1380 случаев за тот же временной период. Тройку замыкает Люксембург (760). Далее идут Словения и Нидерланды.

Кроме того, уточняется, что Чехию считают страной с самым высоким уровнем смертности от COVID — 12,3 случая на сто тысяч населения. В свою очередь Бельгия по данному показателю стоит на втором месте — 5,8 случая, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач объяснил, почему не стоит ждать выхода на плато по коронавирусу в ближайшее время

Европейский союзБельгиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Все мнения
О проекте