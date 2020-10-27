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Парикмахерскую на северо-востоке Москвы опечатали за нарушение COVID-мер
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Парикмахерскую на северо-востоке Москвы опечатали за нарушение COVID-мер

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

Парикмахерскую в Северо-Восточном административном округе (СВАО) временно закрыли из-за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве во вторник, 27 октября.

Сотрудники санитарного ведомства проверили помещение, в котором работает парикмахерская, и нашли ряд нарушений. В салоне красоты не было прибора для обеззараживания воздуха, посетителям не измеряли температуру, а мастера работали без средств индивидуальной защиты.

— Профилактическая дезинфекция парикмахерских приборов (расчески, щетки, ножницы) не проводится, отсутствуют дезинфицирующие средства и документы на них, — говорится на сайте ведомства.

В отношении индивидуального предпринимателя Исаевой, которая владеет парикмахерской, составили административные протоколы. Материалы отправили в Останкинский районный суд.

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