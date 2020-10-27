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Киносети РФ потеряют 35 миллиардов рублей к концу года из-за пандемии
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Киносети РФ потеряют 35 миллиардов рублей к концу года из-за пандемии

Юлия Захарова

Культура

Киносети заработают на 35 миллиардов рублей меньше по итогам 2020 года. Об этом во вторник, 27 октября, рассказал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

Он пояснил, что доходы сократятся на 60 процентов.

— Уже сегодня ясно, что по итогам 2020 года доходы кинотеатральной сети сократятся на 60 процентов. В денежном выражении это примерно 35 миллиардов рублей, — отметил Толстой.

По его словам, в стране растут долги по выплатам производителям кинокартин. В частности, 15 кинотеатров не возобновили работу после снятия ограничений, введенных весной. К концу текущего года потери могут составить 40 процентов, передает РИА Новости.

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