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Беременная Ратаковски объяснила, почему не раскрывает пол будущего ребенка
Фото: instagram.com/emrata

Беременная Ратаковски объяснила, почему не раскрывает пол будущего ребенка

Юлия Захарова

Звезды

Модель Эмили Ратаковски, недавно сообщившая о беременности, пока не стала раскрывать пол будущего малыша. Свою позицию звезда пояснила изданию Vogue.

В номере появилось эссе, в котором она поделилась мыслями о воспитании ребенка. Ратаковски заметила, что она и ее муж Себастьян Бир-Маклард намерены узнать пол ребенка, когда ему исполнится 18 лет.

— Нам нравится отвечать, что мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам об этом скажет. Все смеются, но в нашей шутке есть доля истины. Люди намного сложнее, и их определяют не гениталии, — отметила знаменитость.

Ратаковски также снялась в откровенной фотосессии для обложки издания. Свои поздравления ей написали многие звезды в Instagram. Среди них были Пэрис Хилтон, Эшли Грэм, Кендалл Дженнер и другие.

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