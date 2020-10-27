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Центральный архив Подмосковья откроет онлайн‑доступ к документам в ноябре 2020 года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Центральный архив Подмосковья откроет онлайн‑доступ к документам в ноябре 2020 года

Оксана Васильева

Общество

Начальник Главного архивного управления Московской области Людмила Кондратова сообщила, что с ноября 2020 года все желающие смогут получить удаленный доступ к оцифрованным документам, хранящимся в Центральном государственном архиве Подмосковья, пишет «Радио 1».

— Мы хотим организовать возможность удаленного доступа к нашим архивным документам. В этих целях мы переводим документы на бумажном носителе в электронный вид. И в начале ноября, надеюсь, мы откроем такой удаленный доступ к архивам. То есть, сидя дома, можно будет полистать архивные документы, — сказала Кондратова.

Также она сообщила, что в Центральном архиве региона готовится онлайн-выставка документов, содержащих сведения о преступлениях нацистов на территории региона.

— Мы отобрали 450 таких документов и публикуем их в рамках общероссийского проекта «Без срока давности». Кроме того, сделаем виртуальную выставку из этих документов (с аудиогидом), которую выложим на нашем сайте, — добавила Людмила Кондратова.

Ранее сайт NEWS.ru писал, что Государственная дума РФ приняла законопроект об усилении административной ответственности за нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов. Согласно акту, для граждан сумма штрафа теперь составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

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