Зону вокруг Триумфальной арки в Париже эвакуировали из-за сообщений о бомбе

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Зона вокруг Триумфальной арки в Париже была эвакуирована из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы полиции.

Отмечается, что правоохранители находятся на месте для того, чтобы провести проверку на предмет данной информации. Также собеседник агентства уточнил, что вокруг Триумфальной арки установлен периметр безопасности.

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