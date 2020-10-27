Зону вокруг Триумфальной арки в Париже эвакуировали из-за сообщений о бомбе
Зона вокруг Триумфальной арки в Париже была эвакуирована из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы полиции.
Отмечается, что правоохранители находятся на месте для того, чтобы провести проверку на предмет данной информации. Также собеседник агентства уточнил, что вокруг Триумфальной арки установлен периметр безопасности.
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