Политтехнолог Виталий Шкляров временно уехал из Белоруссии

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Белорусские власти удовлетворили ходатайство гражданина США, политтехнолога Виталия Шклярова на выезд из страны. Об этом сообщил его адвокат Антон Гашинский во вторник, 27 октября.

— Следствие еще не закончено, уголовное дело — тоже, — пояснил юрист.

Он уточнил, что Шкляров уехал к семье — к супруге с ребенком, а также для того, чтобы поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса.

Кроме того, Гашинский сообщил, что мать Шклярова осталась лечиться от онкологического заболевания в Минске. Политтехнолог должен вернуться, поскольку он все еще находится под следствием и под подпиской о неразглашении, передает РИА Новости.

Ранее предполагалось, что Шкляров просидит в СИЗО как минимум до 29 ноября. До этого дня суд продлил ему арест. Подзащитный Гашинского также жаловался на суровые условия содержания и проблемы со здоровьем.

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