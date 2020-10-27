Политтехнолог Виталий Шкляров временно уехал из Белоруссии
Белорусские власти удовлетворили ходатайство гражданина США, политтехнолога Виталия Шклярова на выезд из страны. Об этом сообщил его адвокат Антон Гашинский во вторник, 27 октября.
— Следствие еще не закончено, уголовное дело — тоже, — пояснил юрист.
Он уточнил, что Шкляров уехал к семье — к супруге с ребенком, а также для того, чтобы поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса.
Кроме того, Гашинский сообщил, что мать Шклярова осталась лечиться от онкологического заболевания в Минске. Политтехнолог должен вернуться, поскольку он все еще находится под следствием и под подпиской о неразглашении, передает РИА Новости.
Ранее предполагалось, что Шкляров просидит в СИЗО как минимум до 29 ноября. До этого дня суд продлил ему арест. Подзащитный Гашинского также жаловался на суровые условия содержания и проблемы со здоровьем.
Читайте также: Лукашенко посчитал, что участвующих в протестах студентов нужно отчислить из вузов