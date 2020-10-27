Лукашенко посчитал, что участвующих в протестах студентов нужно отчислить из вузов

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Принимающие участие в несогласованных акциях протеста студенты должны быть отчислены из вузов. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания во вторник, 27 октября.

— Студенты! Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится, — отметил глава государства.

По его словам, тот, кто ходит на несанкционированные акции, «лишается права быть студентом». Он призвал отправить после отчисления «кого в армию, а кого на улицу».

При этом Лукашенко подчеркнул, что это заявление касается и преподавателей, которые присоединяются к протестующим, передает ТАСС.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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