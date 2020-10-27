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Психолог рассказал о пользе объятий для здоровья
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Психолог рассказал о пользе объятий для здоровья

Юлия Захарова

Здоровье

Телесные взаимодействия свелись к минимуму на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Однако одно из их проявлений — объятия — приносит реальную пользу для здоровья человека. Об этом рассказал психолог клиники Кливленда Джо Рок.

По словам специалиста, объятия позволяют снизить уровень гормона стресса (кортизола) в организме, нормализовать артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Кроме того, такой вид взаимодействия помогает укрепить иммунную систему.

Также, утверждает психолог, объятия имеют и положительный эффект для психики: человек ощущает себя любимым и защищенным.

Доктор Рок подчеркнул, что в условиях пандемии есть ряд безопасных способов выразить и получить любовь. В частности, можно обнять домашнего питомца или члена семьи, который живет рядом — это вряд ли усилит вероятность заражения, если все здоровы. Тем, кто живет один, можно приобрести подушку, чтобы заменить живые объятия, говорится на сайте клиники.

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