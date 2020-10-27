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Закрытие грозит спортклубу «Северо-запад» в Москве из-за нарушения COVID-мер 
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Закрытие грозит спортклубу «Северо-запад» в Москве из-за нарушения COVID-мер 

Вероника Кузьминова

Город
ул. Берзарина, 19, корп. 1, Москва (эт. 1)Карта всех событий

Столичный спортивный клуб «Северо-запад» может временно закрыться из-за нарушений мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.

В спортзале провели проверку. Во время нее выяснилось, что посетители не соблюдают социальную дистанцию, им не измеряют температуру тела, а в помещениях отсутствуют антисептики для рук. Руководство заведения, по словам Мустафаева, не запаслось средствами защиты и дезинфекции на пять дней вперед.

— Из-за выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП, — цитирует Мустафаева РИА Новости.

Теперь юрлицу грозит штраф до полумиллиона рублей либо временное закрытие сроком до 90 суток по решению суда.

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