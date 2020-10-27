Закрытие грозит спортклубу «Северо-запад» в Москве из-за нарушения COVID-мер
Столичный спортивный клуб «Северо-запад» может временно закрыться из-за нарушений мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.
В спортзале провели проверку. Во время нее выяснилось, что посетители не соблюдают социальную дистанцию, им не измеряют температуру тела, а в помещениях отсутствуют антисептики для рук. Руководство заведения, по словам Мустафаева, не запаслось средствами защиты и дезинфекции на пять дней вперед.
— Из-за выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП, — цитирует Мустафаева РИА Новости.
Теперь юрлицу грозит штраф до полумиллиона рублей либо временное закрытие сроком до 90 суток по решению суда.
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