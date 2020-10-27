«Скрывать не вижу смысла»: Бородина с иронией ответила на слухи о беременности

Фото: instagram.com/borodylia

Российскую телеведущую Ксению Бородину заподозрили в беременности. Поклонники указывают на несколько фотографий, на которых якобы заметен округлившийся живот звезды.

В частности, их внимание привлек кадр, на котором девушка позирует в коротком черном платье свободного кроя. Многие предположили, что ведущая стала выбирать такие наряды, так как стремится скрыть интересное положение.

В комментариях подписчики начали задавать Бородиной вопросы, надеясь, что она откроет тайну. Однако знаменитость реагировала на сообщения неоднозначно, а на какие-то отвечала с иронией.

— Ну что, скрывать дальше не вижу смысла. В Турцию мы рванули не просто так — мы с мужем узнали, что ждем ребятеночка, — отметила звезда.

Она добавила, что именно беременность является причиной выбора мешковатой одежды и смен ее настроения в прямых эфирах. В заключение Бородина пожелала фолловерам счастья.

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