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Уроки об истории репрессий проведут для российских старшеклассников
Фото: «Вечерняя Москва»

Уроки об истории репрессий проведут для российских старшеклассников

Евгения Звощик

Образование

Уроки об истории массовых репрессий для учащихся 9-11 классов пройдут в России 30 октября в День памяти репрессированных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятий.

Отмечается, что на занятиях школьники поговорят о культуре памяти, ее важности для современных поколений. Кроме того, учащиеся сформулируют собственное отношение к коллективной памяти о трагических событиях.

Помимо этого, в ходе урока школьники вместе создадут образ XX века и познакомятся с биографиями людей, которые внесли существенный вклад в развитие страны.

Как уточнили организаторы, площадками проведения акции в текущем году также станут музеи, библиотеки и другие культурные учреждения республик Ингушетия, Коми, Калмыкия, Красноярского и Приморского края, Иркутской, Томской, Архангельской и Магаданской областей.

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