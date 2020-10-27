Два районных центра открылись на севере Москвы
Два районных центра, «Нева» и «Рассвет», открылись на севере столицы. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в пресс-службе ADG group.
Как уточняется, объекты появились на месте бывших кинотеатров. Там открылись магазины и различные секции.
— Мы продолжаем развивать концепцию многофункциональных общественных пространств шаговой доступности под общим брендом «Место встречи», совершенствуем не только торгово-развлекательный, но и социальный потенциал каждого из районов, адаптируем представленные в районных центрах форматы под актуальные потребности местных жителей, — отметил управляющий партнер компании Григорий Печерский.
Жителям районов Левобережный и Коптево станут доступны кинотеатры, продуктовые супермаркеты, фитнес-клубы, различные кафе, магазины косметики и парфюмерии, аптеки, магазины техники, салоны связи и другие коммерческие пространства.
Кроме того, в районных центрах начнут проводить бесплатные лекции, мероприятия для детей и занятия по программе «Московское долголетие».
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