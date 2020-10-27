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Два районных центра открылись на севере Москвы
Фото: Пресс-служба ADG group

Два районных центра открылись на севере Москвы

Юлия Захарова

Город

Два районных центра, «Нева» и «Рассвет», открылись на севере столицы. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в пресс-службе ADG group.

Как уточняется, объекты появились на месте бывших кинотеатров. Там открылись магазины и различные секции.

— Мы продолжаем развивать концепцию многофункциональных общественных пространств шаговой доступности под общим брендом «Место встречи», совершенствуем не только торгово-развлекательный, но и социальный потенциал каждого из районов, адаптируем представленные в районных центрах форматы под актуальные потребности местных жителей, — отметил управляющий партнер компании Григорий Печерский.

Два районных центра открылись на севере МосквыФото: Пресс-служба ADG group

Жителям районов Левобережный и Коптево станут доступны кинотеатры, продуктовые супермаркеты, фитнес-клубы, различные кафе, магазины косметики и парфюмерии, аптеки, магазины техники, салоны связи и другие коммерческие пространства.

Кроме того, в районных центрах начнут проводить бесплатные лекции, мероприятия для детей и занятия по программе «Московское долголетие».

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