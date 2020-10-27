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«Копия мамы»: Юлия Липницкая впервые показала лицо маленькой дочери
Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya

«Копия мамы»: Юлия Липницкая впервые показала лицо маленькой дочери

Юлия Захарова

Звезды

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая впервые показала фотографии маленькой дочери Каталины. Кадры появились на личной странице девушки в Instagram.

На нескольких снимках малышку держат на руках сама спортсменка и ее возлюбленный — Владислав Тарасенко. Девочка улыбается и прижимается к родителям.

— 4 месяца, — подписала фото Липницкая.

Подписчики в комментариях отмечали сходство Каталины с матерью, в особенности они обращали внимание на глаза, которые, по их словам, точь-в-точь напоминают глаза фигуристки.

«Чудесная малышка и так похожа на тебя»; «Копия мамы»; «Какая лапочка, дай бог здоровья семье и ребеночку», — писали пользователи.

Напомним, Липницкая подтвердила сообщения о беременности в середине июня. Спортсменка поделилась, что хотела рассказать о событии своевременно, отметив, что у одного из средств массовой информации было право первым предоставить эту новость.

В конце июля фигуристка опубликовала фотографию с дочерью и возлюбленным, добавив, что девочке уже исполнился месяц.

Юлия Липницкая стала самой юной победительницей Олимпийских игр в истории фигурного катания в 2014 году. Тогда она завоевала титул в возрасте чуть менее 16 лет.

Однако затем последовал ряд травм, карьера спортсменки завершилась в 2017 году. В настоящее время девушка работает в качестве тренера.

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