Дистанционное обучение ввели на десяти факультетах МГУ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Десять факультетов Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова перешли на дистанционное обучение на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в университете.

Там уточнили, что на удаленку перешли химический, физический, филологический, социологический и юридический факультеты. Также дистанционное обучение ввели в Московской школе экономики, Институте стран Азии и Африки, на факультетах политологии, государственного управления и на факультете фундаментальной физико-химической инженерии.

Дистанционка остается на факультетах экономики, почвоведения, иностранных языков и регионоведения, космических исследований, журналистики. Этот же формат используют Высшая школа телевидения, Высшая школа государственного аудита, Высшая школа управления и инноваций, а также Высшая школа бизнеса.

На нескольких факультетах остается очная форма, в том числе на историческом, биологическом и геологическом, передает РИА Новости.

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