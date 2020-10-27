Новая структура воздушного пространства над Москвой появится в декабре

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новую структуру воздушного пространства над Москвой внедрят 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

Работы по внедрению новой структуры проведут в московской и смежных зонах Единой системы организации воздушного движения страны, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что новая структура необходима для увеличения пропускной способности системы обслуживания движения воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что почти 80 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы.

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