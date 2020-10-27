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Задержан приезжий за кражу цифровой и бытовой техники со склада в Москве
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Задержан приезжий за кражу цифровой и бытовой техники со склада в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Полицейские в Чертанове задержали подозреваемого в краже. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В отдел полиции с заявлением о краже обратилась индивидуальный предприниматель. Она рассказала, что со склада на Варшавском шоссе пропала бытовая и цифровая техника на сумму 600 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали подозреваемого. Им оказался знакомый заявительницы, 32-летний приезжий мужчина.

Полицейские выяснили, что ранее злоумышленник помог потерпевшей в приобретении данной техники. Имея свободный доступ к складу, он украл технику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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