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Удерживаемых в ливийской тюрьме россиян Шугалея и Суэйфана освободят
Фото: youtube.com

Удерживаемых в ливийской тюрьме россиян Шугалея и Суэйфана освободят

Юлия Курганова

Внешняя политика

Правительство национального согласия Ливии (ПНС), заседающее в Триполи, согласилось освободить удерживаемых россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что соглашение было достигнуто между Ливией и Россией еще на прошлой неделе. Два источника уточнили, что россияне могут быть отправлены в Москву в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что МИД России получил письменные заверения от ПНС, что вопрос об освобождении сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Шугалея и Суэйфана из тюрьмы будет решен в кратчайшие сроки. Россиян задержали в Ливии в мае 2019 года. Они обвинялись в попытке повлиять на предстоящие выборы. Российская сторона заявляла о ложности подобных обвинений.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Глава МИД России Сергей Лавров призывал к скорейшему освобождению российских граждан.

Читайте также: Лавров заявил, что обвинения в адрес РФ по Ливии не подкреплены фактами

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