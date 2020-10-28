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СК в Москве завершил расследование дела о финансировании террористов в России
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

СК в Москве завершил расследование дела о финансировании террористов в России

Юлия Курганова

Происшествия

Следственный комитет в Москве завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, которого обвиняют в содействии террористической деятельности. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Фигурант дела обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности, а именно финансирование терроризма» и двух эпизодов части 1 статьи 205.1 УК РФ.

По версии следователей, обвиняемый в октябре 2014 года для финансирования ИГИЛ* переводил средства на расчетные счета людей, которые принимали участие в боевых действиях на стороне боевиков. В декабре 2017 года мужчина также перечислил деньги на счет организатора незаконного вооруженного формирования на территории РФ.

В ходе проведенного обыска у обвиняемого обнаружили банковскую карту, которую он использовал для финансирования терроризма, запрещенную литературу и прочую атрибутику экстремистской направленности.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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