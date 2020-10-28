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Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в ноябре
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в ноябре

Юлия Курганова

Общество

Сокращенная рабочая неделя ждет российских граждан в начале ноября. Об этом сообщили в Роструде.

Отмечается, что в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, среда, будет выходным днем. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут только четыре дня — 2, 3, 5 и 6 ноября.

Также уточняется, что так как вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час, передает ТАСС.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце декабря. В этом году 31 декабря выпадает на четверг и является сокращенным рабочим днем. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января в 2021 году.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», в 2021 году 31 декабря в России будет выходным днем. В постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина отмечается, что в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

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