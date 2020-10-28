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Столичную молодежь пригласили на онлайн-практикум по бизнесу
Фото: pixabay.com

Столичную молодежь пригласили на онлайн-практикум по бизнесу

Вероника Кузьминова

Город

Цикл практикумов для молодежи «Бизнес-старт» пройдет в Москве на текущей неделе. Об этом заявила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, молодежь города активно вовлекают в изучение предпринимательского дела.

— Эта образовательная программа рассчитана на начальный уровень, она поможет разобраться с базовыми вопросами. Например, что важно учитывать при выборе ниши и определении своих конкурентных преимуществ, — заявила Наталья Сергунина.

Первое занятие «Бизнес-старта» пройдет в четверг, 29 октября. Второй практикум — через неделю. Участникам расскажут об особенностях налогового режима и регистрации бизнеса. Также столичная молодежь узнает, как получить поддержку для своего проекта от властей города.

— Участники практикумов узнают, как сделать первые шаги на пути к успешному бизнесу и какие тонкости следует учесть при открытии своего дела, — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Чтобы поучаствовать в цикле практикумов, нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

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бизнесонлайн-образованиеНаталья Сергунина
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