США закупят «не подходящие под стандарты НАТО» советские ракеты

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Командование американских вооруженных сил закупит советское оружие и патроны, чтобы обеспечить ими своих солдат и союзников. Об этом говорится в объявленном тендере, содержание которого приводит RT.

По данным агентства, армия США заинтересовалась произведенными в СССР и странах Восточного блока специальными боеприпасами и системами вооружения (СБСВ).

— В рамках данной закупки под СБСВ и боеприпасами, не подходящими под стандарты НАТО, в основном подразумеваются боеприпасы и вооружение, произведенные и использовавшиеся в бывшем СССР и странах Восточного блока, — указано в документе.

Уточняется, что по контракту американские военнослужащие должны получить советские авиационные ракеты, минометные системы вооружения и их комплектующие, боеприпасы малого и среднего калибра, а также крупнокалиберные танковые и пушечные, артиллерийские и минометные снаряды.

Весь вышеуказанный арсенал будет применяться в целях обучения и развития боевой подготовки военных, что в свою очередь поддержит Национальную военную стратегию страны.

В документации также обращается внимание, что в течении пятилетнего срока действия тендера власти США будет иметь право заказать поставку максимум 4,1 миллиарда единиц СБСВ, причем сразу у нескольких поставщиков.

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