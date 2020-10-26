Российские ученые создали «ядерную батарейку» для отечественных космических аппаратов

Фото: Роскосмос

Специалисты АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара» (входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации «Росатом») создали опытные образцы импортозамещающих источников питания для космоса и авиации. Об этом сообщает издание «Страна Росатом» в понедельник, 26 октября.

Отмечается, что разработка была создана на основе радиоактивного изотопа трития. Также была выпущена опытная партия, которая прошла все испытания.

Как сообщил начальник научно-исследовательского отдела разработки технологий и оборудования для получения изотопов и изотопной продукции ВНИИНМ Александр Аникин, на российском рынке не существует аналогов данной разработки. В свою очередь одним из главных западных конкурентов является американская компания CityLabs.

Кроме того, по его словам, российское устройство уступает зарубежному по КПД преобразования. Однако удельная активность потока бета-частиц в российских батареях выше.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз» установил новый рекорд по скорости полета к МКС.

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