Российские ученые создали «ядерную батарейку» для отечественных космических аппаратов
Специалисты АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара» (входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации «Росатом») создали опытные образцы импортозамещающих источников питания для космоса и авиации. Об этом сообщает издание «Страна Росатом» в понедельник, 26 октября.
Отмечается, что разработка была создана на основе радиоактивного изотопа трития. Также была выпущена опытная партия, которая прошла все испытания.
Как сообщил начальник научно-исследовательского отдела разработки технологий и оборудования для получения изотопов и изотопной продукции ВНИИНМ Александр Аникин, на российском рынке не существует аналогов данной разработки. В свою очередь одним из главных западных конкурентов является американская компания CityLabs.
Кроме того, по его словам, российское устройство уступает зарубежному по КПД преобразования. Однако удельная активность потока бета-частиц в российских батареях выше.
Ранее сообщалось, что корабль «Союз» установил новый рекорд по скорости полета к МКС.
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