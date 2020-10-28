Спасатели рассказали о порядке действий при пожаре за дверью квартиры

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Чтобы снизить уровень дыма в помещении, необходимо вернуться туда и пройти в дальнюю комнату, закрывая за собой двери. Об этом в среду, 28 октября, сообщил главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС Москвы Антон Гладилин.

Он также отметил, что не стоит покидать квартиру, потому что можно потеряться в пространстве и не найти выхода. По словам эксперта, нужно оповестить о происходящем в тамбуре или на этаже пожарную охрану по телефонам 101, 01 или 112. Им необходимо дать точный адрес места пожара.

Если возгорание обнаружили, когда человек зашел с улицы, следует немедленно сообщить об этом спасателям и провести эвакуацию. При этом необходимо использовать незадымляемую лестничную клетку, она есть в многоэтажных домах.

— Запрещается для эвакуации использовать лифт, так как часть дыма может распространяться через шахту лифта, и при внезапной остановке лифта человек с большой долей вероятности получит отравление продуктами горения, — цитирует Гладилина РИА Новости.

Ранее спасатели рассказали, за сколько минут автомобиль может сгореть полностью. Для ликвидации огня в автомобиле у водителя есть всего несколько минут. Наиболее частыми причинами пожаров становятся неосторожное обращение с огнем и техническая неисправность автомобиля.

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