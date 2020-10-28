Бортпроводник назвал самые неприятные привычки авиапассажиров

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Бывший бортпроводник британской бюджетной авиакомпании Мэтт рассказал, какие привычки авиапассажиров являются самыми неприятными, пишет Express. По его словам, негативные эмоции у стюардесс вызывают путешественники, которые берут с собой много сумок, потому что их трудно разместить на верхних полках.

Также он отметил, что вежливые граждане обычно приветствуют бортпроводников и улыбаются им.

— У команды может быть тяжелый день, и доброе отношение им не помешает, — уточнил специалист.

Некоторые, по словам эксперта, пытаются поменять подгузники детям прямо в салоне самолета. Это не гигиенично для малыша, а также неприятно для остальных пассажиров.

Бортпроводница американской авиакомпании Монсеррат Андуджар-Геакоман добавила, что ее раздражают клиенты, которые ставят сумки в проход.

Ранее сообщалось, что бортпроводница рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете. Она посоветовала не прикасаться к карману на спинке впереди стоящего кресла.

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