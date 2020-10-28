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Бортпроводник назвал самые неприятные привычки авиапассажиров
/ Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Бортпроводник назвал самые неприятные привычки авиапассажиров

Юлия Ямпольская

Общество

Бывший бортпроводник британской бюджетной авиакомпании Мэтт рассказал, какие привычки авиапассажиров являются самыми неприятными, пишет Express. По его словам, негативные эмоции у стюардесс вызывают путешественники, которые берут с собой много сумок, потому что их трудно разместить на верхних полках.

Также он отметил, что вежливые граждане обычно приветствуют бортпроводников и улыбаются им.

— У команды может быть тяжелый день, и доброе отношение им не помешает, — уточнил специалист.

Некоторые, по словам эксперта, пытаются поменять подгузники детям прямо в салоне самолета. Это не гигиенично для малыша, а также неприятно для остальных пассажиров.

Бортпроводница американской авиакомпании Монсеррат Андуджар-Геакоман добавила, что ее раздражают клиенты, которые ставят сумки в проход.

Ранее сообщалось, что бортпроводница рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете. Она посоветовала не прикасаться к карману на спинке впереди стоящего кресла.

Читайте также: Бортпроводники рассказали, какое положение спинки кресла в самолете опасно

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