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Бортпроводница рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете
Фото: pixabay.com

Бортпроводница рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете

Юлия Курганова

Общество

Стюардесса Кэт Камалани, у которой почти 300 тысяч подписчиков на TikTok, 50 тысяч — в соцсети Instagram и 33 500 — на YouTube, рассказала, что не следует трогать на борту самолета пассажирам.

Она посоветовала не прикасаться к карману на спинке впереди стоящего кресла.

— Их чистят между полетами, но не дезинфицируют. Подумай обо всех этих грязных салфетках, пакетах для рвоты и мусоре, которые там были, — предупредила бортпроводница.

Также она отметила, что перед использованием столика его нужно продезинфицировать.

Еще Камалани порекомендовала быть осторожнее с вентиляционными отверстиями над креслами и инструкциями по технике безопасности, так как к ним прикасались тысячи людей. Поэтому прежде чем дотронуться до них, следует их обработать антибактериальным средством.

Кроме того, дверь в туалет тоже лучше не трогать голыми руками, а использовать хотя бы салфетку, сообщается в издании Express.

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