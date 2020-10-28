Статус технопарка «Радиофизика» присвоили МАК «Вымпел» в Москве

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Москва присвоила ПАО «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» статус технопарка «Радиомеханика». Этот статус позволяет получать региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли.

Столица активно поддерживает научные и инновационные производства.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что столичные технопарки рассчитаны на размещение и поддержку высокотехнологичных компаний, которые также занимаются и исследованиями в сфере космоса.

— На текущий момент в столице функционируют два технопарка, созданных на базе предприятий госкорпорации «Роскосмос» — технопарки «РКС» и «Прецизионные лазерные системы», — сказал Алексей Фурсин.

Один из сотрудников МАК «Вымпел» — заместитель начальника информационно-аналитического центра мониторинга космического пространства Константин Кузовов рассказал, что в его работу входит наблюдение за созданными человеком объектами. К ним относятся спутники связи или геодезические.

— Если мы не будем уточнять орбиту у какого-то отдельного объекта, например в течение месяца, то потом мы с трудом сможем его снова найти в небе. Во-вторых, нужно проверять, не пересекаются ли орбиты объектов. Если видим сильное пересечение, то можем сигнализировать о возможном столкновении, — пояснил Кузовов.

Он добавил, что на Земле важно знать над какой точкой пролетает тот или иной спутник. Это необходимо, чтобы заранее узнать, в какой точке спутник встретится с планетой, в случае его падения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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