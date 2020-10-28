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Врач рекомендовала не использовать увлажнитель воздуха для борьбы против гриппа
/ Фото: www.pixabay.com

Врач рекомендовала не использовать увлажнитель воздуха для борьбы против гриппа

Юлия Ямпольская

Здоровье

Из-за повышенной влажности увеличивается риск развития болезнетворных организмов. Об этом рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

Она отметила, что при работе увлажнителя воздуха в течение одного часа умирает около 30 процентов вирусов.

— Хотя в более влажном воздухе выживаемость вирусов гриппа снижается, существуют другие болезнетворные микроорганизмы, например, плесень, которые в условиях высокой влажности чувствуют себя вполне комфортно. Поэтому не стоит переоценивать увлажнение воздуха — у него есть и минусы, — уточнила эксперт.

Она также добавила, что вирус живет несколько часов при комнатной температуре.

— Чем выше температура и относительная влажность воздуха, тем быстрее инактивируются вирусы, а в жидкой среде инактивируются при температуре 50-60 градусов в течение нескольких минут, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Белова напомнила, что вакцинация — единственный действенный способ против гриппа. По ее словам, увлажнение воздуха является одним из дополнительных методов борьбы с распространением вируса.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, что есть мороженое при ангине не только не вредно, но и полезно. Специалист пояснила, что мороженое помогает снизить воспаление и обезболить пораженный участок в горле, небольшое количество подтаявшего лакомства можно давать даже детям — оно не только поднимет им настроение, но и ослабит боль в горле.

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