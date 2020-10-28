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Объект культурного наследия отреставрируют на Новой Басманной улице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Объект культурного наследия отреставрируют на Новой Басманной улице

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Новая Басманная улица, 29Карта всех событий

Москва сдаст в аренду помещения в здании бывшей Басманной полицейской части. Дом 1782 года является объектом культурного наследия федерального значения.

Предпринимателям предложили взять его в аренду по программе «1 рубль за 1 квадратный метр». При этом победитель аукциона должен будет в течение пяти лет отреставрировать здание.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, подать заявку на участие в аукционе может любое юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель или представитель малого и среднего бизнеса.

— Объект имеет свободное функциональное назначение и подходит для размещения здесь образовательного, административного, торгового учреждения или культурно-просветительского центра, — сказал Владимир Ефимов.

Он отметил, что помещения могут использоваться для заведения общепита или даже гостиницы.

Здание площадью более 1,2 тысячи квадратных метров расположено недалеко от станции метро «Красные Ворота», по адресу Новая Басманная, дом № 29, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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объект культурного наследияреставрацияВладимир Ефимов
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