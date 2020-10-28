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Нефть подешевела на утренних торгах в среду
Фото: pixabay.com

Нефть подешевела на утренних торгах в среду

Ростислав Зубков

Экономика

В среду утром, 28 октября, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, следует из данных торгов.

К восьми утра декабрьские фьючерсы на сырье марки Brent дешевели на 1,60 процента до 40,54 доллара за баррель. Тем временем фьючерсы WTI с поставкой в декабре упали на 2,10 процента до 38,74 доллара за баррель. Об этом пишет RT.

Ранее сообщалось о снижении рубля к доллару и евро вслед за нефтью.

Опрошенные «Вечерней Москвой» экономисты считают, что 2021 год может стать одним из самых трудных за последнее время. Сказывается и мировой кризис, и пандемия коронавируса. Специалисты рассказали, как лучше распорядиться своими финансами и сохранить накопления.

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