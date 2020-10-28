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Сомнолог рассказал, почему снятся бывшие возлюбленные
Фото: depositphotos.com

Сомнолог рассказал, почему снятся бывшие возлюбленные

Юлия Ямпольская

Общество

Люди по-разному переживают расставание с бывшим возлюбленным. Однако стоит обратить внимание, если экс-избранник будет сниться. Об этом рассказал сомнолог Лори Левенберг.

Он отметил, что сновидения, где вас просят вернуть отношения, говорят о том, что этого вы хотите сами, но не признаетесь себе. То же самое касается снов с первой любовью.

Также одной из причин является неудовлетворенность новым возлюбленным. Подсознательно человек хочет воссоединиться с тем, с кем имел опыт отношений.

Сомнолог объяснил, что во сне можно увидеть то, что очень раздражало в прошлом избраннике. Скорее всего, у нового спутника есть привычки, которые вызывают отвращение.

Причиной, почему снится бывший, может быть желание избавиться от мыслей о прошлом. Подсознание человека хочет «убить» все негативное, что было связано с прошлым.

Также экс-возлюбленный появляется во сне из-за того, что человек хочет вернуть отношения. Это значит, что он не забыл партнера, не может его отпустить, пишет Elle.ru.

Ранее сомнолог объяснил, как облегчить процесс пробуждения в осенне-зимний период. Врач пояснил, что компенсировать отсутствие естественного света можно с помощью искусственного освещения. Также важно следить за тем, когда и сколько нужно спать.

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