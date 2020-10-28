Госдума одобрила закон о запрете для омбудсмена иметь счета за рубежом

Фото: duma.gov.ru / официальный сайт Государственной думы

В среду, 28 октября, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому уполномоченный по правам человека в России не имеет права иметь счета за рубежом, а также обязан проживать только в РФ. О решении депутатов сообщает РИА Новости.

По данным агентства, парламентарии одобрили инициативу. В рамках ее исполнения подчеркивается, что отныне омбудсменом может стать только гражданин РФ не моложе 35 лет, при этом «постоянно проживающий в Российской Федерации» и не имеющий счетов и вкладов за границей. Такому госслужащему также запрещено хранить деньги и ценности в иностранных банках.

Как ранее отметил спикер ГД Вячеслав Володин, эти меры призваны повысить независимость омбудсмена от вышеуказанных факторов. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным.

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