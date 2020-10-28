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Арку на фасаде здания на Гоголевском бульваре восстановили
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Арку на фасаде здания на Гоголевском бульваре восстановили

Виктория Родимкина

Город
Франция, Иль-де-Франс, Париж, V округ Парижа, улица Дома, 20Карта всех событий

После вмешательства Мосжилинспекции фасад здания на Гоголевском бульваре привели в порядок. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа в среду, 28 октября.

Уточняется, что в Мосжилинспекцию обратились жители дома № 25, строение 1. Они сообщили, что их сосед без согласования провел локальное утепление фасада минеральной ватой, в результате чего арка приобрела нетипичный внешний вид.

Жилищные инспекторы выяснили, что собственник квартиры таким образом пытался утеплить пол. Работы он провел несертифицированными материалами, которые отличались по качеству и цвету от материалов на фасаде.

Так как фасад здания является общим имуществом, Мосжилинспекция призвала управляющую организацию восстановить внешний облик арки. На сегодняшний день несогласованные работы прекратили, а арка дома приведена в проектное состояние, сообщает РИА Новости.

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Гоголевский бульварфасад зданияМосжилинспекция
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