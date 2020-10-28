Более 36 тысяч москвичей с COVID-19 получили бесплатные лекарства для лечения дома

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице с начала октября более 36 тысяч граждан получили необходимые лекарства для лечения коронавируса на дому. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 28 октября.

По ее словам, все необходимые для лечения COVID-19 препараты выдаются горожанам бесплатно, в амбулаторном КТ-центре либо при посещении на дому.

— В городе сформирован значительный запас необходимых лекарств, они есть как на аптечном складе департамента здравоохранения, так и в медицинских организациях. Среди них — препараты для противовирусной, антикоагулянтной, антибактериальной и жаропонижающей терапии, — сказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что пациентам с коронавирусом выдали уже более 82 тысяч упаковок препаратов. Заммэра добавила, что столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом призывает граждан строго придерживаться дозировки препаратов, передает агентство городских новостей «Москва».

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