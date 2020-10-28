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Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Общество

В столице за минувшие сутки 1202 пациента с коронавирусом были госпитализированы. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в среду, 28 октября, в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 3670 новых случаев COVID-19. В больницах к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 323 человека.

Всего в столице зафиксировали 409 022 случая COVID-19. Среди новых заболевших 45,2 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 31,9 процента — от 46 до 65 лет, 10,4 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4,3 процента составляют люди старше 80 лет, а 8,2 процента — дети.

Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева рассказала, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась.

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