Контроль за соблюдением антиковидных мер усилят в вузах Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Контроль за соблюдением мер против коронавирусной инфекции усилят в высших учебных заведениях Москвы. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в среду, 28 октября.

По ее словам, не во всех вузах столицы организован должный контроль за соблюдением антиковидных мер, что приводит к росту заболеваемости среди студентов.

— Если молодежь болеет не тяжело, то дальнейшие контакты с родственниками или людьми пожилого возраста, возрастными преподавателями несут риски для них. Поэтому мы сегодня усиливаем контроль, проводим совещания с советом ректоров, анализируем ситуацию по вузам в городе, так как количество студентов и преподавателей — это около 800 тысяч, — сказала Елена Андреева.

Она отметила, что риски в этой ситуации очень велики, передает ТАСС.

Ранее МГТУ имени Баумана получил от Роспотребнадзора предписание продлить дистанционное обучение из-за неустраненных нарушений мер COVID-профилактики, а также роста заболевших. До этого три корпуса университета были закрыты на дезинфекцию. В начале текущей недели в вузе должны были установить рециркуляторы.

Ранее Елена Андреева сообщила, что в Москве каждый день проводят около 92 тысяч тестов на коронавирус.

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