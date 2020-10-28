Около 92 тысяч тестов на коронавирус проводят в Москве ежедневно

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В столице каждый день проводят около 92 тысяч тестов на коронавирус. Об этом рассказала главный санитарный врач по Москве Елена Андреева в среду, 28 октября.

По ее словам, многие горожане узнают, что они инфицированы, только во время тестирования. Объем тестирования в Москве беспрецедентный, заявила врач. Летом в городе проводили около 45–50 тысяч тестов на коронавирус в день.

— За последние три недели это количество удвоилось, и количество проводимых тестов в Москве колеблется до 100 тысяч, это где-то 85–92 тысячи ежедневно, — цитирует Елену Андрееву ТАСС.

Ранее главный санитарный врач Москвы сообщила, что власти не планируют тотальное закрытие бизнеса.

На фоне обострения ситуации с COVID-19 осенью власти Москвы ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы. Так, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. Помимо этого, действие карт пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями приостановили.

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