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Власти Москвы не планируют тотально закрывать бизнес
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Москвы не планируют тотально закрывать бизнес

Виктория Родимкина

Город

Тотальное закрытие бизнеса в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией не планируется. Об этом сообщила главный санитарный врач по столице Елена Андреева в среду, 28 октября.

— Вся на сегодняшний момент работа наша приводит к тому, что принято решение, что бизнес в городе тотально закрываться не будет, — сказала она.

Елена Андреева уточнила, что в столице планируется проводить только точечные надзорные мероприятия, сообщает ТАСС.

Специалисты будут выявлять нарушителей, которые не соблюдают установленные требования, добавила врач.

Елена Андреева также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее на фоне обострения ситуации с COVID-19 осенью власти Москвы ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы. В Москве театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения столицы закрыли свои кассы. Продажа билетов была полностью переведена в электронный вид. Данное правило касается тех учреждений, которые находятся в подчинении у столичного правительства.

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