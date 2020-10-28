Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Количество закупок по типовой документации выросло в 25 раз за пять лет. За прошедшие годы в столице стандартизировано 258 комплектов типовой закупочной документации. Таким образом, две трети госзакупок город проводит по типовым процедурам.

Как рассказал в среду, 28 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, единые требования для документации повышают прозрачность и конкурентоспособность торгов. Требования к аукционам понятны для всех участников закупок. Заммэра напомнил, что в 2016 году закупок по типовой документации проходило чуть больше 1,8 тысячи за год.

— К 2019 году темпы выросли в 25 раз, и по итогам года было проведено уже порядка 45,6 тысячи закупок с использованием типовой документации, — сообщил Ефимов.

С начала текущего года город уже провел почти 33 тысячи процедур на сумму 323,4 миллиарда рублей. При этом почти треть утвержденных типовых комплектов приходится на закупки, осуществляемые в городском хозяйстве, почти столько же — на закупки в области имущества и транспорта, около четверти — в соцсфере. Самыми востребованными предметами закупок с использованием типовых комплектов документации названы: поставка лекарств, организация питания в образовательных учреждениях, детское питание для раздачи через молочно-раздаточные пункты, строительство парков, мест отдыха и досуга и другие виды закупок.

Как отметил министр столичного правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, стандартизация процедур увеличивает конкуренцию между участниками торгов.

— В госзакупках с типовой документацией в среднем участвует 5,6 участников, в то время как в процедурах, проходящих без нее, — 4,4, — привел пример он.

Как добавили в экономическом блоке мэрии, подобный комплект закупочной документации включает: типовое техническое задание, проект государственного контракта, типовые критерии оценки заявок, сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения.

Читайте также: Более 630 объектов недвижимости в Москве продали на электронных торгах с начала года