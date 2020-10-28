Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Количество закупок по типовой документации выросло в 25 раз за пять лет
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Количество закупок по типовой документации выросло в 25 раз за пять лет

Василиса Чернявская 

Город

Количество закупок по типовой документации выросло в 25 раз за пять лет. За прошедшие годы в столице стандартизировано 258 комплектов типовой закупочной документации. Таким образом, две трети госзакупок город проводит по типовым процедурам.

Как рассказал в среду, 28 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, единые требования для документации повышают прозрачность и конкурентоспособность торгов. Требования к аукционам понятны для всех участников закупок. Заммэра напомнил, что в 2016 году закупок по типовой документации проходило чуть больше 1,8 тысячи за год.

— К 2019 году темпы выросли в 25 раз, и по итогам года было проведено уже порядка 45,6 тысячи закупок с использованием типовой документации, — сообщил Ефимов.

С начала текущего года город уже провел почти 33 тысячи процедур на сумму 323,4 миллиарда рублей. При этом почти треть утвержденных типовых комплектов приходится на закупки, осуществляемые в городском хозяйстве, почти столько же — на закупки в области имущества и транспорта, около четверти — в соцсфере. Самыми востребованными предметами закупок с использованием типовых комплектов документации названы: поставка лекарств, организация питания в образовательных учреждениях, детское питание для раздачи через молочно-раздаточные пункты, строительство парков, мест отдыха и досуга и другие виды закупок.

Как отметил министр столичного правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, стандартизация процедур увеличивает конкуренцию между участниками торгов.

— В госзакупках с типовой документацией в среднем участвует 5,6 участников, в то время как в процедурах, проходящих без нее, — 4,4, — привел пример он.

Как добавили в экономическом блоке мэрии, подобный комплект закупочной документации включает: типовое техническое задание, проект государственного контракта, типовые критерии оценки заявок, сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения.

Читайте также: Более 630 объектов недвижимости в Москве продали на электронных торгах с начала года

экономикаэкономика МосквыВладимир Ефимов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Все мнения
О проекте