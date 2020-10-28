«Не стоит хоронить»: Алексей Ягудин оценил шансы Алины Загитовой вернуться в большой спорт

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что не считает, что фигуристка Алина Загитова окончательно отказалась от спорта. Таким мнением он поделился в интервью Teleprogramma.pro.

Он отметил, что девушка сама способна решить, чем она будет заниматься в будущем.

— Есть масса примеров как ранних уходов, когда фигурист поставил карьеру на паузу, а потом загадочно ушел, так и триумфальных возвращений. Так что не стоит хоронить раньше времени действующую спортсменку, — подчеркнул Ягудин.

Он также добавил, что на съемках программы «Ледниковый период» помогает Загитовой, у которой нет опыта работы в кадре.

— Она очень старается: учит текст, подводки, ни разу не приходила неподготовленной. Я стараюсь появляться за пару часов до записи эфира и смотреть, какие номера готовят участники. Алина тоже стала делать так же, — заключил фигурист.

Ранее Алексей Ягудин признался, что у него с женой, спортсменкой Татьяной Тотьмяниной, надежные отношения. По его словам, фигурист не ревнует супругу.

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