Ученые рассказали о повреждениях мозга из-за COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ученые из Америки обобщили данные более 80 исследований и описали изменения в головном мозге при коронавирусной инфекции. Результаты опубликовали в журнале Seizure: European Journal of Epilepsy.

Отмечается, что в ходе исследований из 617 человек было обнаружено более 600 пациентов с неврологическими осложнениями после COVID-19.

— Мы знаем, что нос — наиболее вероятная точка входа вируса. Поэтому, похоже, существует связь с той частью мозга, которая расположена непосредственно рядом с этой точкой входа, — уточнили специалисты.

Они добавили, что средний возраст больных с поражением мозга составил 61 год. Большинство из них — мужчины.

— Как мы знаем, мозг — это орган, который не может восстанавливаться, поэтому, если у вас есть какие-либо повреждения, они, скорее всего, будут постоянными. Вы не сможете полностью выздороветь. Многие люди думают, что они заболеют, выздоровеют и все вернется в норму, но эти результаты говорят нам, что могут быть долгосрочные проблемы, о чем мы подозревали, а теперь находим все больше подтверждений, — рассказали эксперты.

Однако нет точных доказательств, что изменение мозга вызваны вирусом. Авторы считают, что это может быть по причине подключения к кислороду или аппарату ИВЛ.

Самыми частыми отклонениями у больных были торможение или аномальный электрический разряд, в основном в лобной доле. Специалисты выяснили, что около трети пациентов имели аномальные нейровизуализации, также локализованные в лобной доле мозга. Место локализации аномалии сигнала показалось ученым интересным.

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