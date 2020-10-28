Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые рассказали о повреждениях мозга из-за COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ученые рассказали о повреждениях мозга из-за COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Ученые из Америки обобщили данные более 80 исследований и описали изменения в головном мозге при коронавирусной инфекции. Результаты опубликовали в журнале Seizure: European Journal of Epilepsy.

Отмечается, что в ходе исследований из 617 человек было обнаружено более 600 пациентов с неврологическими осложнениями после COVID-19.

— Мы знаем, что нос — наиболее вероятная точка входа вируса. Поэтому, похоже, существует связь с той частью мозга, которая расположена непосредственно рядом с этой точкой входа, — уточнили специалисты.

Они добавили, что средний возраст больных с поражением мозга составил 61 год. Большинство из них — мужчины.

— Как мы знаем, мозг — это орган, который не может восстанавливаться, поэтому, если у вас есть какие-либо повреждения, они, скорее всего, будут постоянными. Вы не сможете полностью выздороветь. Многие люди думают, что они заболеют, выздоровеют и все вернется в норму, но эти результаты говорят нам, что могут быть долгосрочные проблемы, о чем мы подозревали, а теперь находим все больше подтверждений, — рассказали эксперты.

Однако нет точных доказательств, что изменение мозга вызваны вирусом. Авторы считают, что это может быть по причине подключения к кислороду или аппарату ИВЛ.

Самыми частыми отклонениями у больных были торможение или аномальный электрический разряд, в основном в лобной доле. Специалисты выяснили, что около трети пациентов имели аномальные нейровизуализации, также локализованные в лобной доле мозга. Место локализации аномалии сигнала показалось ученым интересным.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог оценил шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19

вред мозгуголовной мозгкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Все мнения
О проекте