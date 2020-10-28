Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В результате очередных торгов на Московской бирже курс доллара поднялся по отношению к рублю на 1,04 процента.

Таким образом, курс доллара составил более 78 рублей. К слову, данное повышение практические вполовину больше предыдущего.

Курс евро также продолжает расти и составил 92,13 рубля, поднявшись на 81 копейки процента, передает ТАСС.

Ранее глава Росбанка Илья Поляков рассказал, что граждане чаще всего хранят свои сбережения в долларах, евро, фунтах стерлингах и других валютах.

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