Курс доллара поднялся выше 78 рублей
В результате очередных торгов на Московской бирже курс доллара поднялся по отношению к рублю на 1,04 процента.
Таким образом, курс доллара составил более 78 рублей. К слову, данное повышение практические вполовину больше предыдущего.
Курс евро также продолжает расти и составил 92,13 рубля, поднявшись на 81 копейки процента, передает ТАСС.
Ранее глава Росбанка Илья Поляков рассказал, что граждане чаще всего хранят свои сбережения в долларах, евро, фунтах стерлингах и других валютах.
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