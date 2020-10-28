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Росгвардейцы в Москве вернули матери потерявшегося двухлетнего ребенка
Фото: rosgvard.ru

Росгвардейцы в Москве вернули матери потерявшегося двухлетнего ребенка

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, 15-я Парковая улица Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны в столице вернули матери двухлетнего мальчика, который потерялся в районе Восточное Измайлово. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Отмечается, что малыша нашли на 15-й Парковой улице. Он стоял на проезжей части и громко плакал. Позже ребенка отвезли в ближайший отдел полиции и передали матери.

Стало известно, что женщина упустила мальчика из вида, когда пришла вместе с ним в детский сад за старшим сыном.

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