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СМИ: Движение на МКАД затруднено из-за возгорания легковой машины
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

СМИ: Движение на МКАД затруднено из-за возгорания легковой машины

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 40-й километр Карта всех событий

Легковой автомобиль загорелся на МКАД в столице. Из-за этого движение на дороге затруднено. Об этом в среду, 28 октября, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

Отмечается, что инцидент произошел на внутренней стороне 40-го километра МКАД. Автомобиль «Нива» перевернулся, а затем загорелся.

— В связи с этим для движения перекрыты две полосы, — уточнил собеседник агентства.

Стало известно, что пожар произошел из-за того, что машина въехала в отбойник. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, на данный момент огонь ликвидирован. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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