Эрдоган заявил о «нападении России» на лагерь оппозиции в Идлибе

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нападении на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Об этом турецкий лидер заявил во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития во вторник, 28 октября.

По его словам, «нападение России» говорит «об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия», передает РИА Новости.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что при ударе по тренировочному лагерю террористической группировки недалеко от города Харем погибли более 40 боевиков. Стоит отметить, что Идлиб остается единственным регионом в Сирии, значительная часть которого все также находится под контролем бандформирований.

Сирийский конфликт

Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года. Его основными участниками являются регулярные проправительственные военизированные формирования (Сирийская арабская армия, Национальные силы обороны), представители сирийской оппозиции, различные террористические группировки, а также основные государства данного региона, но и некоторые международные организации.

В конце 2017-го было заявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии и Ираке. В данный момент проводятся переговоры по вопросам политического урегулирования и восстановления Сирии, а также возвращения беженцев на родину.

Одним из важнейших решений, принятых в рамках переговоров, стало создание конституционного комитета, основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.

Кроме того, представители России, Ирана и Турции в мае 2017-го во время переговоров в Астане (ныне Нур-Султане — прим. «ВМ») договорились, что в Сирии будут созданы четыре зоны деэскалации. В 2018-м территория трех из них перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона в провинции Идлиб и частях трех соседних провинций все так же неподвластна правительству республики.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.

Читайте также: Эрдоган заявил, что Анкара может самостоятельно освободить Сирию