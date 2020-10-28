МГУ вошел в топ-100 предметных рейтингов мировых вузов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова вошел в ТОП-100 университетов Times Higher Education. Об этом сообщили в вузе в среду, 28 октября.

В сотне лучших университетов МГУ обосновался по направлениям «Искусство и гуманитарные науки» и «Физические науки». Также вуз попал в ТОП-200 университетов в области «Науки о жизни», «Бизнес и экономика» и «Образование». Еще одни направления, которые оценили в МГУ, — это «Инженерные науки и передовые технологии», «Психология» и «Науки о медицине и здоровье».

Эксперты рейтинга оценивали университеты по среде обучения, исследованиям, цитированию, доходом от производственной деятельности и международному взаимодействию.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, Московский университет стал лидером среди российских вузов по представленности в предметных рейтингах Times Higher Education. Он добавил, что в основе такого успеха лежат принципы классического фундаментального образования вуза, говорится на сайте МГУ.

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