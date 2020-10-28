Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МГУ вошел в топ-100 предметных рейтингов мировых вузов
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МГУ вошел в топ-100 предметных рейтингов мировых вузов

Вероника Кузьминова

Город

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова вошел в ТОП-100 университетов Times Higher Education. Об этом сообщили в вузе в среду, 28 октября.

В сотне лучших университетов МГУ обосновался по направлениям «Искусство и гуманитарные науки» и «Физические науки». Также вуз попал в ТОП-200 университетов в области «Науки о жизни», «Бизнес и экономика» и «Образование». Еще одни направления, которые оценили в МГУ, — это «Инженерные науки и передовые технологии», «Психология» и «Науки о медицине и здоровье».

Эксперты рейтинга оценивали университеты по среде обучения, исследованиям, цитированию, доходом от производственной деятельности и международному взаимодействию.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, Московский университет стал лидером среди российских вузов по представленности в предметных рейтингах Times Higher Education. Он добавил, что в основе такого успеха лежат принципы классического фундаментального образования вуза, говорится на сайте МГУ.

Читайте также: Дистанционное обучение ввели на десяти факультетах МГУ

МГУрейтингуниверситет
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Все мнения
О проекте