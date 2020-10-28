Минздрав РФ призвал врачей координировать заявления по COVID с ведомством

Фото: osminzdrav.ru

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что на данный момент информационная повестка перегружена малополезными фактами о новом типе коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 28 октября.

В связи с этим было принято решение, согласно которому внештатных специалистов и подведомственные учреждения Минздрава призвали обратить внимание на необходимость координации работы со средствами массовой информации, передает РИА Новости.

Напомним, всего с начала пандемии коронавируса в России было зарегистрировано 1 563 976 случаев коронавируса и 26 935 летальных исходов. При этом 1 171 301 пациент переболел и выздоровел.

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