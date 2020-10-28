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Милонов предложил возродить ношение буденовок российскими военнослужащими
Виталий Милонов / Фото: youtube.com

Милонов предложил возродить ношение буденовок российскими военнослужащими

Оксана Васильева

Армия

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предлагает возродить ношение военнослужащими армейского головного убора времен СССР — буденовки (форменный головной убор военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии — прим.«ВМ»), сообщает NEWS.ru.

Как полагает Милонов, это можно сделать традицией — наряду с использованием моряками символов царской армии, что продемонстрирует не только преемственность поколений, но и возродит баталии между фантомными красными и белыми в нашем обществе.

— К сожалению, некоторые славные и легендарные элементы отечественной военной формы несправедливо забыты. Например, известная буденовка, на образе которой были воспитаны многие поколения советских детей и подростков. Более того, буденовка до сих пор хорошо узнается по всему миру и является неофициальным символом Российской армии, — сказал депутат.

Сообщается, что соответствующее обращение Виталий Милонов уже направил министру обороны России Сергею Шойгу.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что одежда красноармейца больше 100 лет назад считалась самой многофункциональной и продуманной. Спустя десятки лет ситуация изменилась. Уже в 1994-м был подписан указ, который гласил о радикальных изменениях в военной форме солдат. С тех пор Россия отошла от привычного образца одежды военнослужащих и внесла коррективы в оформление новой партии одежды.

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